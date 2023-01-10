Пашинян: В мире нет страны, которая не признала бы Карабах частью Азербайджана

В мире не было и нет страны, которая не признала бы Карабах частью Азербайджана.

В мире не было и нет страны, которая не признала бы Карабах частью Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом на пресс-конференции 10 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он добавил, что по итогам пражской встречи достигнута договоренность о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Глава правительства заметил, что в контексте событий в Украине идет крупная борьба за новый миропорядок: "И в этом новом миропорядке мы выбираем повестку мира", – заключил он.