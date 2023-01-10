О нас

Пашинян: В мире нет страны, которая не признала бы Карабах частью Азербайджана

Пашинян: В мире нет страны, которая не признала бы Карабах частью Азербайджана В мире не было и нет страны, которая не признала бы Карабах частью Азербайджана.
Внешняя политика
10 января 2023 г. 16:23
Пашинян: В мире нет страны, которая не признала бы Карабах частью Азербайджана

В мире не было и нет страны, которая не признала бы Карабах частью Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом на пресс-конференции 10 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он добавил, что по итогам пражской встречи достигнута договоренность о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Глава правительства заметил, что в контексте событий в Украине идет крупная борьба за новый миропорядок: "И в этом новом миропорядке мы выбираем повестку мира", – заключил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Pashinyan: There is no country that does not recognize Karabakh as part of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımayan ölkə yoxdur"

Экслюзивные новости

Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
9 января 2023 г. 13:20
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
6 января 2023 г. 14:14
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
6 января 2023 г. 11:17
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
4 января 2023 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi