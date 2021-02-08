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Папа Римский: С особым вниманием слежу за ситуацией на Южном Кавказе

Папа Римский: С особым вниманием слежу за ситуацией на Южном Кавказе Папа Римский Франциск выступил сегодня  перед главами аккредитованного в Ватикане дипкорпуса
Внешняя политика
8 февраля 2021 г. 14:54
Папа Римский: С особым вниманием слежу за ситуацией на Южном Кавказе

"Я с особым вниманием слежу за ситуацией на Южном Кавказе". Как сообщает Report, об этом заявил Папа Римский Франциск, выступив сегодня перед главами дипломатического корпуса, аккредитованного в Ватикане.

Он отметил, что продолжающие тлеть конфликты подрывают стабильность и безопасность всего региона.

"В наше время межрелигиозный диалог является важным компонентом встречи народов и культур", - заявил, выступая Папа Римский Франциск.

Отметим, на встрече присутствовал посол Азербайджана во Франции и Ватикане Рахман Мустафаев.

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