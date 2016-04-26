Пан Ги Мун: Дискриминация служит исключительно в целях экстремистов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с видеообращением на VII Глобальном форуме цивилизаций ООН в Баку.

Как сообщает Report, генсек выразил свое сожаление в связи с тем, что не смог лично принять участие в форуме по причине непредвиденных обстоятельств. Он также поприветствовал гостеприимство президента Азербайджана Ильхама Алиева и правительства Азербайджана.

В своей речи Пан Ги Мун отметил, что сегодня мир живет в период, когда люди вынуждены покидать свои дома ради лучшей участи из-за действий радикальных группировок. По его словам, зачастую, эти люди сталкиваются с дискриминацией и другими преградами.

"Дискриминация служит исключительно в целях экстремистов", - добавил он.

Пан Ги Мун отметил, что Форум помогает поднять и обсудить все эти актуальные вопросы.

Пан Ги Мун напомнил, что в мае в Стамбуле пройдет Всемирный гуманитарный саммит, и призвал поддержать эту инициативу. По словам генсека, 19 сентября в Генассамблее ООН пройдет встреча на высоком уровне по вопросам миграции и беженцев.