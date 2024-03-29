Пакистанский эксперт: Западу не следует рисковать отношениями с Баку – значимым партнером в сфере энергобезопасности

Азербайджан является значимым партнером ЕС в сфере энергетической безопасности, и поэтому Западу не следует подвергать риску свои отношения с Баку.

Азербайджан является значимым партнером ЕС в сфере энергетической безопасности, и поэтому Западу не следует занимать одностороннюю позицию и подвергать риску свои отношения с Баку.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, директор центра политических исследований (Policy Research Centre, PRC) Ахсан Хамид Дуррани, комментируя предстоящую 5 апреля встречу в формате Армения-США-ЕС в Брюсселе.

"Данному формату не хватает инклюзивности, так как позиция главного актора на Южном Кавказе – Азербайджана, не будет учтена. Хотя именно Азербайджан стал инициатором начала мирного процесса с Арменией", - сказал он.

Дуррани отметил, что Евросоюз и США должны стать надежными посредниками в мирном диалоге между Баку и Ереваном.

"Они должны действовать как ответственные державы, чтобы помочь поиску долгосрочного решения этого конфликта на Южном Кавказе в соответствии с международным правом", - заключил он.