Пакистанский эксперт: Победа Азербайджана еще больше сплотила народ

Исключительная победа Азербайджана в отечественной войне ознаменовала новую реальность в международных отношениях

Исключительная победа Азербайджана в отечественной войне ознаменовала новую реальность в международных отношениях.

Об этом заявил в интервью Report исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам.

“Азербайджан одержал победу под руководством президента Ильхама Алиева с его дальновидностью и мудрой политикой. Действующее правительство при Ильхаме Алиеве мастерски превзошло своих соперников на всех фронтах. В этой связи следует воздать должное эффективным стратегиям, принятым президентом Ильхамом Алиевым. Благодаря триумфу Азербайджана он стал самым популярным и динамичным лидером в регионе”, - добавил Халид Таймур Акрам.

По его словам, при президенте Ильхаме Алиеве Азербайджан продолжил свою эффективную политику развития прочных политических и экономических партнерских отношений, и победа Азербайджана в 44-дневной войне еще больше сплотила народ.