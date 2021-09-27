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Пакистанский эксперт: Победа Азербайджана еще больше сплотила народ

Пакистанский эксперт: Победа Азербайджана еще больше сплотила народ Исключительная победа Азербайджана в отечественной войне ознаменовала новую реальность в международных отношениях
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 12:30
Пакистанский эксперт: Победа Азербайджана еще больше сплотила народ

Исключительная победа Азербайджана в отечественной войне ознаменовала новую реальность в международных отношениях.

Об этом заявил в интервью Report исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам.

“Азербайджан одержал победу под руководством президента Ильхама Алиева с его дальновидностью и мудрой политикой. Действующее правительство при Ильхаме Алиеве мастерски превзошло своих соперников на всех фронтах. В этой связи следует воздать должное эффективным стратегиям, принятым президентом Ильхамом Алиевым. Благодаря триумфу Азербайджана он стал самым популярным и динамичным лидером в регионе”, - добавил Халид Таймур Акрам.

По его словам, при президенте Ильхаме Алиеве Азербайджан продолжил свою эффективную политику развития прочных политических и экономических партнерских отношений, и победа Азербайджана в 44-дневной войне еще больше сплотила народ.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanlı ekspert: "Azərbaycanın qələbəsi xalqı daha da birləşdirdi"
Версия на английском языке Pakistani expert: Azerbaijan’s victory united people even more

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