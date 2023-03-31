Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев

Геноцид 31 марта является днем, когда были совершены невообразимые зверства против азербайджанского гражданского населения.

Геноцид азербайджанцев 31 марта является днем, когда были совершены невообразимые зверства против азербайджанского гражданского населения.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, основатель Ассоциации выпускников Пакистана и Азербайджана Кайсер Наваб.

К.Наваб подчеркнул, что армяне несут полную ответственность за эти чудовищные акты и преступления против человечности.

"Международное сообщество должно принять решительные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности за их действия и предотвратить подобные трагедии в будущем", - сказал он, добавив, что это также включает признание того, что произошло 31 марта - актом геноцида.

По словам К.Наваба, международное сообщество может сыграть свою роль в предотвращении подобных трагедий в будущем, работая над продвижением мира, уважения прав человека, терпимости между различными этническими группами для безопасности и стабильности в регионе.

В заключение К.Наваб сказал: "Только благодаря культуре диалога, сотрудничеству и уважению к международному праву мы можем создать лучшее будущее для всех людей в регионе".