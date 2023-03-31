Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев

Геноцид азербайджанцев 31 марта является днем, когда были совершены невообразимые зверства против азербайджанского гражданского населения.
Об этом Report заявил пакистанский эксперт, основатель Ассоциации выпускников Пакистана и Азербайджана Кайсер Наваб.
К.Наваб подчеркнул, что армяне несут полную ответственность за эти чудовищные акты и преступления против человечности.
"Международное сообщество должно принять решительные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности за их действия и предотвратить подобные трагедии в будущем", - сказал он, добавив, что это также включает признание того, что произошло 31 марта - актом геноцида.
По словам К.Наваба, международное сообщество может сыграть свою роль в предотвращении подобных трагедий в будущем, работая над продвижением мира, уважения прав человека, терпимости между различными этническими группами для безопасности и стабильности в регионе.
В заключение К.Наваб сказал: "Только благодаря культуре диалога, сотрудничеству и уважению к международному праву мы можем создать лучшее будущее для всех людей в регионе".