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Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев

Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев Геноцид 31 марта является днем, когда были совершены невообразимые зверства против азербайджанского гражданского населения.
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 17:30
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев

Геноцид азербайджанцев 31 марта является днем, когда были совершены невообразимые зверства против азербайджанского гражданского населения.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, основатель Ассоциации выпускников Пакистана и Азербайджана Кайсер Наваб.

К.Наваб подчеркнул, что армяне несут полную ответственность за эти чудовищные акты и преступления против человечности.

"Международное сообщество должно принять решительные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности за их действия и предотвратить подобные трагедии в будущем", - сказал он, добавив, что это также включает признание того, что произошло 31 марта - актом геноцида.

По словам К.Наваба, международное сообщество может сыграть свою роль в предотвращении подобных трагедий в будущем, работая над продвижением мира, уважения прав человека, терпимости между различными этническими группами для безопасности и стабильности в регионе.

В заключение К.Наваб сказал: "Только благодаря культуре диалога, сотрудничеству и уважению к международному праву мы можем создать лучшее будущее для всех людей в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Pakistanlı ekspert: “31 Mart azərbaycanlılar üçün faciəvi gündür”

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