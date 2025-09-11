Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Пакистан и Азербайджан договорились о создании центра ASAN Xidmət  в Исламабаде

    Внешняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 11:37
    Пакистан и Азербайджан договорились о создании центра ASAN Xidmət  в Исламабаде

    Пакистан и Азербайджан договорились о создании центра ASAN Xidmət в Исламабаде.

    Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, центр будет функционировать по принципу "единого окна" в целях упрощения оказания госуслуг.

    Согласно информации офиса премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, данное решение принято после его недавнего визита в Баку, в ходе которого премьер-министр посетил один из центров ASAN Xidmət.

    Вдохновленный моделью, Шахбаз Шариф поручил соответствующим ведомствам реализовать проект при технической поддержке азербайджанской стороны и назвал данный шаг революционным в предоставлении госуслуг.

    Шариф также поручил включить в эту структуру планируемый Центр поддержки бизнеса, чтобы граждане и предприниматели могли пользоваться едиными услугами.

    "Центр будет способствовать нашему переходу к безналичной экономике и может стать моделью, которая будет применяться в других городах", - отметил премьер-министр на встрече с председателем ASAN Xidmət Ульви Мехтиевым, выразив благодарность правительству Азербайджана за техническую поддержку.

    В ходе встречи было подписано соглашение между ASAN Xidmət и Министерством информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана. 

    На церемонии подписания с пакистанской стороны также присутствовали министр иностранных дел Исхак Дар, министр планирования, развития и специальных инициатив Ахсан Икбал, федеральный министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима и другие высокопоставленные должностные лица.

    Пакистан ASAN Xidmət Шахбаз Шариф Минцифры
    Фото
    Pakistan və Azərbaycan İslamabadda "ASAN Xidmət" mərkəzinin yaradılması barədə razılığa gəliblər
    Фото
    Pakistan and Azerbaijan agree to establish ASAN service center in Islamabad

    Последние новости

    12:21

    Мухтар Бабаев: Азербайджан входит в список стран, рискующих столкнуться с дефицитом воды

    Инфраструктура
    12:12

    Министр: В прошлом году 28 директоров школ были освобождены от должностей

    Наука и образование
    12:12

    В Милли Меджлисе назвали примерную стоимость участия в конкурсе приема учителей

    Наука и образование
    12:11

    Премьер Канады назвал убийство Кирка угрозой для демократии

    Другие страны
    12:06

    Ален Симонян: В парламенте Армении нет оппозиции

    В регионе
    12:04

    АЖД: Расписание поездов по Абшеронскому кольцу обновится к началу учебного года

    Инфраструктура
    12:00

    Мухтар Бабаев: Запасы воды в Азербайджане достигают 16 млрд кубометров

    Инфраструктура
    12:00

    На освобожденных территориях Азербайджана для экономии воды запретят поверхностное орошение

    АПК
    11:56

    В 2026 году в Агдаме, Агдере, Ходжалы, Джебраиле и Кяльбаджаре откроют 11 школ

    Наука и образование
    Лента новостей