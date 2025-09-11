Пакистан и Азербайджан договорились о создании центра ASAN Xidmət в Исламабаде.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, центр будет функционировать по принципу "единого окна" в целях упрощения оказания госуслуг.

Согласно информации офиса премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, данное решение принято после его недавнего визита в Баку, в ходе которого премьер-министр посетил один из центров ASAN Xidmət.

Вдохновленный моделью, Шахбаз Шариф поручил соответствующим ведомствам реализовать проект при технической поддержке азербайджанской стороны и назвал данный шаг революционным в предоставлении госуслуг.

Шариф также поручил включить в эту структуру планируемый Центр поддержки бизнеса, чтобы граждане и предприниматели могли пользоваться едиными услугами.

"Центр будет способствовать нашему переходу к безналичной экономике и может стать моделью, которая будет применяться в других городах", - отметил премьер-министр на встрече с председателем ASAN Xidmət Ульви Мехтиевым, выразив благодарность правительству Азербайджана за техническую поддержку.

В ходе встречи было подписано соглашение между ASAN Xidmət и Министерством информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана.

На церемонии подписания с пакистанской стороны также присутствовали министр иностранных дел Исхак Дар, министр планирования, развития и специальных инициатив Ахсан Икбал, федеральный министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима и другие высокопоставленные должностные лица.