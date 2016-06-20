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    Президент ПАСЕ: Мы должны продолжить конструктивный диалог с Азербайджаном

    Педро Аграмунт выступил на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт приветствовал освобождение журналистки Хадиджи Исмаил и ряда других известных заключенных в Азербайджане.

    Как сообщает Report, выступая сегодня на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге, П.Аграмунт добавил, что это является положительным шагом и такая положительная тенденция должна быть продолжена.

    "Мы должны продолжить конструктивный диалог с Азербайджаном, чтобы помочь стране выполнить свои обязательства", - резюмировал он.

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