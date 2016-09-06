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    Отозваны послы Азербайджана в Германии и Молдове

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Парвиза Шахбазова и Намига Алиева

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Парвиза Огтай оглу Шахбазова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия.

    Как сообщает Report, согласно документу, Парвиз Огтай оглу Шахбазов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия.

    Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение об отзыве Намига Гасан оглу Алиева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Молдова.

    Согласно документу, Намиг Гасан оглу Алиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Молдова.

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