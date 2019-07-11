Махмуд Мамедгулиев: Любые вопросы между Азербайджаном и Грузией должны решаться в атмосфере дружбы

"Любые вопросы между Азербайджаном и Грузией должны решаться в атмосфере дружбы и братства".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в заявлении грузинскому телеканалу "Рустави 2" сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, отношения Азербайджана с Грузией находятся на уровне стратегического партнерства и Азербайджан является самым крупным инвестором соседней страны: "Азербайджан поддерживает территориальную целостность Грузии. Наша страна всегда четко и ясно выражает свою позицию. Однако, к сожалению, грузинские официальные лица не всегда выражают поддержку территориальной целостности Азербайджана. В последний раз мы стали свидетелями этого на прошедшей в мае этого года в Финляндии сессии Комитета министров Совета Европы".