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Отечественная война в колумбийской прессе

Отечественная война в колумбийской прессе В колумбийской прессе опубликована статья о геополитической и экономической позиции Азербайджана в регионе Южного Кавказа, итогах 44-дневной Отечественной войны и связях нашей страны с регионом Латинской Америки
Внешняя политика
10 марта 2021 г. 07:16
Отечественная война в колумбийской прессе
Мамед Талыбов

В колумбийской прессе опубликована статья о геополитической и экономической позиции Азербайджана в регионе Южного Кавказа, итогах 44-дневной Отечественной войны и связях нашей страны с регионом Латинской Америки.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, в материале, представленном ведущим печатным органом страны – газетой La Republica – на основе интервью с послом нашей стране в Мексике Мамедом Талыбовым представлена ​​информация о географическом положении Азербайджана, государственных границах и агрессии со стороны соседней Армении, освобождении оккупированных территорий по окончании 44-дневной войны, а также о соглашении о прекращении огня, достигнутом с участием России и Турции.

Также в статье упоминаются свободная экономическая зона и другие благоприятные возможности для бизнеса, созданные в Азербайджане, реализуемые нашей страной масштабные проекты, в том числе TAP и TANAP, а также перспективы сотрудничества с Колумбией в сфере торговли, экономики, туризма, культуры и образования.

Как говорится в материале, Азербайджан придает особое значение связям с Колумбией и Латинской Америкой в целом. Сообщается о проектах, реализованных колумбийской стороной до сегодняшнего дня, к примеру о преподавании колумбийскими специалистами испанского языка азербайджанским дипломатам, а также о возможностях обучения колумбийских студентов в высших учебных заведениях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi Kolumbiya mətbuatında

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