Оставленные без присмотра могилы иммигрантов АДР на кладбище Фарикёй в Стамбуле будут восстановлены

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Стамбул. 10 декабря. REPORT.AZ/ Оставленные без присмотра могилы иммигрантов, приехавших в Турцию после падения Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и ныне покоящихся на кладбище Фарикёй в Стамбуле, будут восстановлены по инициативе генерального консульства Азербайджана в Стамбуле.

Об этом турецкому бюро Report сообщил генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Месим Гадиев.

По словам генконсула, в соответствии с указом Президента Азербайджана от 16 мая 2017 года в связи со столетием создания АДР консульство проводит значимые мероприятия и восстановительные работы относящихся к иммигрантам могил также входят в план мероприятий:

"Великие личности, борющиеся за независимость нашей страны – первый министр юстиции Халил бек Хасмухаммедли, первый военный министр АДР Хосровпаша Султанзадэ, инженер Гуламрза Шарифзадэ, первый соотечественник, принявший участие в международной конференции, лидер созданной против армян и русских организации "Дифаи" Ахмед бек Агаоглу, его дочь, первая женщина-депутат Турции Сураййа Агаоглу, более 30 депутатов и активных деятелей покоятся ныне на кладбище Фарикёй. Если у некоторых из них родственники живы, то у других не осталось никого. По этой причине, большинство могил оставлены без присмотра. Уже были посланы обращенгия в соответствующие органы для восстановления сломанных надгробных камней, подготовлен план мероприятий. Планируется поместить информационное табло перед кладбищем, запечетлеть азербайжданские и турецкие флаги на могилах, возвести памятник с именами покоящихся здесь людей."

По словам генконсула, личность покоящихся на кладбище азербайджанских иммгрантов неизвестна.: "Для выяснения этой ситуации мы обратились к ученым, которые изучали историю иммиграции. На некоторых могилах написаны азербайджанское слово, но не указана личность и род деятельности покойного. Прибывающие в то время иммигранты по понятным причинам меняли свою фамилию. Кстати, недавно мы обнаружили могилу отца Салима Рафига Али Рафигоглу. Али Рафигоглу был погребен рядом с могилами членов семьи Хойского. За могилой Салима Рафига находятся могилы членов его семьи".