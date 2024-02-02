Опубликован промежуточный отчет миссии СНГ по результатам наблюдения за подготовкой выборов в Азербайджане

Избирательные комиссии всех уровней принимают необходимые меры для проведения выборов в Азербайджане: все организованно в точном соответствии с законодательством страны.

Избирательные комиссии всех уровней принимают все необходимые меры для проведения выборов в Азербайджане: все организованно в точном соответствии с законодательством страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в промежуточном отчете миссии наблюдателей от СНГ по результатам мониторинга за подготовкой выборов президента Азербайджана.

В рамках мониторинга избирательной кампании долгосрочные наблюдатели от СНГ посетили и ознакомились с работой окружных и участковых избирательных комиссий в таких районах страны, как Абшеронский, Агсуйский, Геранбойский, Гобустанский, Губинский, Гусарский, Джалилабадский, Евлахский, Имишлинский, Исмаиллинский, Лянкяранский, Масаллинский, Сабирабадский, Сальянский, Сиязаньский, Уджарский, Хачмазский, Шабранский, Шемахинский районы, Нахчыванскую Автономную Республику, города Баку, Гянджа, Евлах, Лянкяран, Ширван.

Представители Миссии СНГ отмечают в отчете, что комиссии обеспечены средствами связи, оргтехникой, необходимым для организации голосования оборудованием, правовой и методической литературой.

В докладе отмечается, что наблюдательная миссия "выполняет свои функции свободно и независимо, руководствуясь законодательством Азербайджана, документами, принятыми в рамках Содружества, не вмешиваясь в избирательный процесс и во внутренние дела государства".

Наблюдатели от СНГ в рамках мониторинга за подготовкой выборов обсудили ход избирательной кампании с руководством ЦИК, министерства иностранных дел Азербайджана. Состоялись встречи с представителями предвыборных штабов всех кандидатов в президенты.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".