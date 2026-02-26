ООН высоко ценит партнерство KOICA и МОМ в Азербайджане по восстановлению кяризных систем
- 26 февраля, 2026
- 13:28
ООН высоко оценивает партнерство Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) и Международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане по восстановлению кяризных систем.
Как передает Report, об этом говорится в публикации представительства ООН в Азербайджане в соцсети Х.
Временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич провел встречу с главой представительства KOICA в Азербайджане Хван Сулим для обмена информацией о приоритетных направлениях сотрудничества.
"Мы высоко ценим прочное партнерство между KOICA и МОМ в Азербайджане, направленное на расширение доступа к воде в сельских общинах посредством восстановления традиционных кяризных систем водоснабжения", - говорится в сообщении.
UN RC a.i. @GarafulicIgor was pleased to meet with Ms. Sulim Hwang and the KOICA Azerbaijan team to exchange updates on priority areas of cooperation. We appreciate the strong KOICA – @IomAzerbaijan partnership to help expand access to water in rural communities through the… pic.twitter.com/gW7AlkzckS— UN in Azerbaijan (@UNinAzerbaijan) February 26, 2026