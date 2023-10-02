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ООН: Правительство Азербайджана готовится к восстановлению здравоохранения и бытовых услуг в Ханкенди

ООН: Правительство Азербайджана готовится к восстановлению здравоохранения и бытовых услуг в Ханкенди Правительство Азербайджана готовится к восстановлению здравоохранения и бытовых услуг в Ханкенди.
Внешняя политика
2 октября 2023 г. 20:56
ООН: Правительство Азербайджана готовится к восстановлению здравоохранения и бытовых услуг в Ханкенди

Правительство Азербайджана готовится к восстановлению услуг здравоохранения и бытовых услуг в Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении миссии ООН, распространенном по итогам визита в Карабахский регион Азербайджана.

Члены миссии побеседовали с местными жителями, а также на месте ознакомились с ситуацией в учреждениях здравоохранения и образования.

Члены миссии отметили, что в Ханкенди гражданская и общественная инфраструктура, включая больницу, школу, жилые дома, культурные и религиозные объекты, повреждены не были.

В миссию не поступали жалобы ни от местного населения, ни от других собеседников о фактах насилия в отношении мирного населения после последнего прекращения огня.

Представительство ООН в Азербайджане планирует продолжить регулярные визиты в регион.

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Версия на английском языке UN: Azerbaijan preparing to restore healthcare and other utility services in Khankendi
Версия на азербайджанском языке BMT: Azərbaycan hökuməti Xankəndidə səhiyyə və digər məişət xidmətlərinin bərpasına hazırlaşır

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