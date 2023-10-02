ООН: Правительство Азербайджана готовится к восстановлению здравоохранения и бытовых услуг в Ханкенди

Правительство Азербайджана готовится к восстановлению здравоохранения и бытовых услуг в Ханкенди.

Правительство Азербайджана готовится к восстановлению услуг здравоохранения и бытовых услуг в Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении миссии ООН, распространенном по итогам визита в Карабахский регион Азербайджана.

Члены миссии побеседовали с местными жителями, а также на месте ознакомились с ситуацией в учреждениях здравоохранения и образования.

Члены миссии отметили, что в Ханкенди гражданская и общественная инфраструктура, включая больницу, школу, жилые дома, культурные и религиозные объекты, повреждены не были.

В миссию не поступали жалобы ни от местного населения, ни от других собеседников о фактах насилия в отношении мирного населения после последнего прекращения огня.

Представительство ООН в Азербайджане планирует продолжить регулярные визиты в регион.