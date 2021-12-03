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ООН поддержало стратегию Азербайджана по отношению к лицам с инвалидностью

ООН поддержало стратегию Азербайджана по отношению к лицам с инвалидностью Во время пандемии одним из пострадавших слоев являются лица с инвалидностью. Они пережили этот период очень чувствительно
Внешняя политика
3 декабря 2021 г. 12:58
ООН поддержало стратегию Азербайджана по отношению к лицам с инвалидностью

"Во время пандемии одним из пострадавших слоев являются лица с инвалидностью. Они пережили этот период очень чувствительно".

Как сообщает "Report", об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, во время выступления на конференции на тему "Достойная работа для всех – никто не должен остаться в стороне".

Она отметила, что примерно 15% населения Земли составляют лица с инвалидностью: "Обеспечение их услугами реабилитации является важным фактором. Насколько будет высоким показатель трудоустройства лиц с инвалидностью, настолько это больше поспособствует их вкладу в общество и семью. Мы поддерживаем стратегию, осуществляемую Азербайджанским правительством, в этой сфере".

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Версия на азербайджанском языке BMT Azərbaycanın əlilliyi olan şəxslərlə bağlı strategiyasını dəstəkləyib

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