ООН поддержало стратегию Азербайджана по отношению к лицам с инвалидностью

Во время пандемии одним из пострадавших слоев являются лица с инвалидностью. Они пережили этот период очень чувствительно

"Во время пандемии одним из пострадавших слоев являются лица с инвалидностью. Они пережили этот период очень чувствительно".

Как сообщает "Report", об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, во время выступления на конференции на тему "Достойная работа для всех – никто не должен остаться в стороне".

Она отметила, что примерно 15% населения Земли составляют лица с инвалидностью: "Обеспечение их услугами реабилитации является важным фактором. Насколько будет высоким показатель трудоустройства лиц с инвалидностью, настолько это больше поспособствует их вкладу в общество и семью. Мы поддерживаем стратегию, осуществляемую Азербайджанским правительством, в этой сфере".