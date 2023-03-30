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МИД: Азербайджан никогда не выбирал в качестве мишени гражданское население

МИД: Азербайджан никогда не выбирал в качестве мишени гражданское население "Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз озвучил абсурдные домыслы о том, что Азербайджан намерен совершить акт этнической чистки и "геноцида".
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 14:46
МИД: Азербайджан никогда не выбирал в качестве мишени гражданское население

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз озвучил абсурдные домыслы о том, что Азербайджан намерен совершить акт этнической чистки и "геноцида".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказанные им в ходе заседания правительства.

"На протяжении всей своей истории в ответ на массовые убийства, совершенные Арменией против азербайджанцев, Азербайджан никогда не выбирал в качестве мишени гражданское население. Политика и действия Армении по осуществлению террора и массовых убийств документально зафиксированы в истории, и отрицание этого доказывает, что Армения не отказалась от подобных действий", - сказал А.Гаджизаде.

По его словам, провокационные заявления армянской стороны свидетельствуют о стремлении Армении преднамеренно сорвать мирный процесс в контексте оживления международных усилий по установлению мира в регионе, и подобные шаги должны быть решительно пресечены.

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Версия на английском языке Foreign Ministry: Azerbaijan never targeted civilians
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Azərbaycan heç zaman mülki əhalini hədəf almayıb"

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