МИД: Азербайджан никогда не выбирал в качестве мишени гражданское население

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз озвучил абсурдные домыслы о том, что Азербайджан намерен совершить акт этнической чистки и "геноцида".

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз озвучил абсурдные домыслы о том, что Азербайджан намерен совершить акт этнической чистки и "геноцида".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказанные им в ходе заседания правительства.

"На протяжении всей своей истории в ответ на массовые убийства, совершенные Арменией против азербайджанцев, Азербайджан никогда не выбирал в качестве мишени гражданское население. Политика и действия Армении по осуществлению террора и массовых убийств документально зафиксированы в истории, и отрицание этого доказывает, что Армения не отказалась от подобных действий", - сказал А.Гаджизаде.

По его словам, провокационные заявления армянской стороны свидетельствуют о стремлении Армении преднамеренно сорвать мирный процесс в контексте оживления международных усилий по установлению мира в регионе, и подобные шаги должны быть решительно пресечены.