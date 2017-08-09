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    Официальный визит в Азербайджан президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова завершен

    Гурбангулы Бердымухамедова в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ 9 августа завершился официальный визит в Азербайджанскую Республику президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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