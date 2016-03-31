Официальный представитель АП: Армяне не могут найти в себе храбрости, чтобы посмотреть в свое прошлое

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Некоторые народы не могут найти в себе храбрости, чтобы обернуться и посмотреть в свое прошлое. К их числу относятся и армяне.

Как сообщает Report, об этом, выступая на прошедшей в Баку международной конференции на тему "Конец геноцидам", сказала старший консультант отдела общественно-политических вопросов Администрации президента (АП) Мехсети Алиева.

По ее словам, армяне опасаются, что, обернувшись, они встретятся с темным прошлым: "К числу народов, опасающихся посмотреть в свое прошлое, можно отнести и армян. Они боятся, что, обернувшись, могут встретиться с темным и запятнанным прошлым".

"Счастье азербайджанского народа заключается в том, что мы не только с уверенностью смотрим в будущее, но и с честью и достоинством можем оглядываться на наше прошлое", - добавила официальный представитель АП.