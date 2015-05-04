​Официальное лицо Ирана: Некоторые силы пытаются нанести ущерб взаимоотношениям Азербайджана и Ирана

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Мубариз Гурбанлы, находящийся с визитом в Исламской Республике Иран, встретился с председателем Организации исламских связей и культуры Ирана Ибрагимом Туркманом. Об этом сообщили Report в пресс-службе Госкомитета.

М.Гурбанлы отметил, что азербайджанский и иранский народы имеют общие исторические корни и традиции: "Между нашими президентами существуют дружеские отношения. Президент Азербайджана во внешней политике уделяет особое внимание расширению связей с Ираном. Именно благодаря политической воле президентов связи между Азербайджаном и Ираном развиваются по восходящей линии. Наблюдается значительное сближение в экономической, политической, торговой и культурной сферах. Наряду с этим, принадлежность обоих народов к одной религии делает необходимым развитие связей в сфере религии. С этой позиции, взаимные визиты религиозных деятелей и соответствующих госструктур с целью обсуждения и устранения существующих проблем отвечают интересам обоих государств".

Председатель комитета отметил, что они сотрудничают с официальным Тегераном в рамках международных организаций: "На всех заседаниях Организации исламского сотрудничества мы чувствуем поддержку Ирана в вопросе освобождения Нагорного Карабаха от армянской оккупации. Президент Азербайджана также однозначно заявил, что официальный Баку ни при каких обстоятельствах не позволит использовать территорию Азербайджана против Ирана".

Было также отмечено, что в последнее время в некоторых регионах мира участились случаи исламофобии. Некоторые силы пытаются представить ислам как религию, пропагандирующую насилие: "Некоторые политические процессы на Ближнем Востоке не могут не вызывать обеспокоенность. Некоторые радикальные группировки, управляемые внешними силами, под именем исламской религии совершают зверства против мирного населения. Нам необходимо сотрудничать для предотвращения распространения подобных случаев в наших странах".

М.Гурбанлы также отметил, что наряду с религиозными деятелями обеих стран, госструктуры также должны вести пропаганду ислама и предотвращать распространение лжеучений. Он проинформировал собеседника о проводимых в Азербайджане работах в этом направлении.

Ибрагим Туркман, в свою очередь, выразил благодарность М.Гурбанлы за принятие приглашения, заявив, что Иран постоянно ведет борьбу с радикальными группировками и категорически предотвращает распространение подобных случаев в стране.

И.Туркман отметил, что необходимо развивать тесные связи между народами, принадлежащих к одной религии: "Иран признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Некоторые силы пытаются нанести ущерб взаимоотношениям Азербайджана и Ирана. Мы не должны позволять их планам претвориться в жизнь".

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в сфере образования, политической ситуации в регионе и другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.

На встрече также принимал участие посол Азербайджана в Иране Джаваншир Ахундов.