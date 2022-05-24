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Очередное заседание рабочей группы по вопросам Каспийского моря пройдет в Туркменистане

Очередное заседание рабочей группы по вопросам Каспийского моря пройдет в Туркменистане 23-24 мая в Тегеране состоялось четвертое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 20:29
Очередное заседание рабочей группы по вопросам Каспийского моря пройдет в Туркменистане

23-24 мая в Тегеране состоялось четвертое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Как сообщает Report, на заседании было принято коммюнике четвертого заседания рабочей группы высокого уровня по Каспийскому морю.

Стороны рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой очередного Каспийского саммита, который планируется провести в Туркменистане, а также обменялись мнениями по различным направлениям сотрудничества в Каспийском море.

Делегации положительно оценили состоявшиеся переговоры и выразили благодарность Исламской Республике Иран за организацию заседания на высоком уровне.

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Версия на английском языке Turkmenistan to host next meeting of high-level working group for Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizi məsələləri üzrə yüksək səviyyəli işçi qrupun növbəti iclası Türkmənistanda keçiriləcək

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