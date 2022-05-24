Очередное заседание рабочей группы по вопросам Каспийского моря пройдет в Туркменистане

23-24 мая в Тегеране состоялось четвертое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

23-24 мая в Тегеране состоялось четвертое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Как сообщает Report, на заседании было принято коммюнике четвертого заседания рабочей группы высокого уровня по Каспийскому морю.

Стороны рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой очередного Каспийского саммита, который планируется провести в Туркменистане, а также обменялись мнениями по различным направлениям сотрудничества в Каспийском море.

Делегации положительно оценили состоявшиеся переговоры и выразили благодарность Исламской Республике Иран за организацию заседания на высоком уровне.