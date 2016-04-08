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    Министр сельского хозяйства Азербайджана посетит Венгрию

    Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Венгрия пройдет в июне

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В июне в Азербайджане ожидается проведение очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Венгрия.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев.

    Он также сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в Венгрию министра сельского хозяйства Азербайджана Гейдара Асадова.

    "В целом, между нами имеются некоторые бизнес-планы, и, надеюсь, в ближайшее время они реализуются", - сказал посол.

    В.Гулиев сказал, что между странами имеется заинтересованность в совместном сотрудничестве в области водного хозяйства, туризма, производства лекарст и пр.

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