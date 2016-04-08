Министр сельского хозяйства Азербайджана посетит Венгрию

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В июне в Азербайджане ожидается проведение очередного заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Венгрия.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев.

Он также сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в Венгрию министра сельского хозяйства Азербайджана Гейдара Асадова.

"В целом, между нами имеются некоторые бизнес-планы, и, надеюсь, в ближайшее время они реализуются", - сказал посол.

В.Гулиев сказал, что между странами имеется заинтересованность в совместном сотрудничестве в области водного хозяйства, туризма, производства лекарст и пр.