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Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Швейцария пройдет в следующем году

Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Швейцария пройдет в следующем году Очередное заседание азербайджано-швейцарской межправительственной экономической комиссии пройдет в 2022 году.
Внешняя политика
13 декабря 2021 г. 11:16
Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Швейцария пройдет в следующем году

Очередное заседание азербайджано-швейцарской межправительственной экономической комиссии пройдет в 2022 году.

Как передает Report, об этом заявила посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейр на пресс-конференции, посвященной новой швейцарской программе сотрудничества для региона Южного Кавказа на 2022-2025 годы.

Посол отметила, что между Азербайджаном и Швейцарией налажено крепкое сотрудничество, охватывающее целый ряд сфер. При этом, экономическое сотрудничество включает в основном торговлю и инвестиции.

М. Пеневейр отметила также высокий уровень сотрудничества в сфере образования. В частности, Швейцария предлагает хорошие стипендиальные программы для Азербайджана.

"Также сотрудничество в сфере туризма находится на хорошем уровне", добавила она.

Дипломат напомнила, что в следующем году страны отметят 30-летие установления дипломатических отношений.

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Версия на английском языке Next meeting of Azerbaijani-Swiss intergovernmental commission to be held next year

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