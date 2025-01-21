Обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иранских отношений

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иранских отношений.

Была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в сферах экономики, транспорта, энергетики, торговли, инвестиций и гуманитарной сфере, а также реализуемых совместных проектов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что Шахин Мустафаев находится с визитом в Иране для участия в 16-м заседании Совместной межгосударственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном.