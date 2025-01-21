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Обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иранских отношений

Обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иранских отношений Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.
Внешняя политика
21 января 2025 г. 20:14
Обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иранских отношений

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иранских отношений.

Была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в сферах экономики, транспорта, энергетики, торговли, инвестиций и гуманитарной сфере, а также реализуемых совместных проектов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что Шахин Мустафаев находится с визитом в Иране для участия в 16-м заседании Совместной межгосударственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Deputy PM meets with Iranian President
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İran əlaqələrinin mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf pespektivləri müzakirə olunub

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