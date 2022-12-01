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Обсуждены приоритетные направления двустороннего стратегического партнерства Азербайджана и Румынии

Обсуждены приоритетные направления двустороннего стратегического партнерства Азербайджана и Румынии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску в рамках его участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сост
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 21:28
Обсуждены приоритетные направления двустороннего стратегического партнерства Азербайджана и Румынии

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску в рамках 29-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое состоялось в польском городе Лодзь.

Как сообщает Report, на встрече были подробно обсуждены приоритетные направления азербайджано-румынского двустороннего стратегического партнерства, вопросы сотрудничества в энергетическом, транспортном, транзитном, экономико-торговом направлениях, а также на многосторонних платформах. Выражено удовлетворение растущим уровнем визитов и политического диалога между нашими странами.

Азербайджанский дипломат проинформировал румынского коллегу о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о шагах, предпринятых нашей страной в направлении подготовки мирного соглашения. Министр обратил внимание на существующую минную угрозу, а также на серьезные гуманитарные последствия.

Министр Ауреску отметил, что в этом году стратегическое партнерство между Азербайджаном и Румынией имеет большое значение, важно дальнейшее развитие практического сотрудничества в области энергетики и энергетической безопасности.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и ситуация в области безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Rumıniya ikitərəfli strateji tərəfdaşlığının prioritet istiqamətləri müzakirə edilib

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