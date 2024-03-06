Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, а также вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в нашей стране в текущем году.