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Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.
Внешняя политика
6 марта 2024 г. 20:24
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, а также вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в нашей стране в текущем году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Dünya Bankı arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub

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