Обсуждено развитие сотрудничества Азербайджана и Японии с Грузией

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился со своим японским коллегой Имамурой Акирой.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился со своим японским коллегой Имамурой Акирой.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в дипломатическом представительстве.

Ф.Гулиев искренне поздравил коллегу с началом его миссии в Грузии и пожелал ему успехов. Затронув процессы, происходящие в регионе в течение последнего времени, он отметил, что продолжающаяся в течение почти 30 лет агрессия против нашей страны, освобождение наших оккупированных земель, восстановление территориальной целостности приведут к позитивным изменениям не только в Азербайджане, но и в регионе.

И.Акира подчеркнул, что развивающиеся отношения между Японией и Азербайджаном служат прогрессу обоих народов и региона в целом. Он подчеркнул важную роль Южного Кавказа в транспортном коридоре Восток-Запад и подтвердил заинтересованность японской стороны в использовании этих возможностей.