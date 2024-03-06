Община Западного Азербайджана призвала Германский совет по межотношениям отказаться от провокаций

Германский совет по международным отношениям проводит 6 марта мероприятие под предлогом того, что культурное наследие в Карабахском регионе Азербайджана якобы находится под угрозой.

Германский совет по международным отношениям проводит 6 марта мероприятие под предлогом того, что культурное наследие в Карабахском регионе Азербайджана якобы находится под угрозой.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что данное мероприятие носит антиазербайджанский характер, поскольку посвящено презентации полной клеветы книги немецкого автора Дагмар Хеллер, которая не скрывает своих религиозно-фанатических взглядов, а в названии самого издания присутствует посягательство на территориальную целостность Азербайджана.

"Хотелось бы напомнить, что Германский совет по международным отношениям, который позиционирует себя как профессиональный и беспристрастный институт, ни разу не проводил никаких мероприятий относительно разрушения азербайджанского культурного наследия и этнической чистки одного миллиона азербайджанцев и игнорировал этот вопрос в своих публикациях и отчетах. Тот факт, что научное учреждение, закрывающее глаза на массовое разрушение Арменией культурного наследия Азербайджана на своей территории и на оккупированных азербайджанских территориях, собирает горстку предвзятых и радикальных элементов и проводит мероприятие о "возможности" угрозы армянским памятникам в Карабахе, является не чем иным, как дискриминация по религиозному и этническому признаку и большим позором для науки", - говорится в заявлении.

Община Западного Азербайджана обратилась к Германскому совету по международным отношениям с требованием отказаться от этого мероприятия, сосредоточить свое внимание на произошедшей несправедливости, такой как изгнание азербайджанцев из Армении и полное уничтожение их культурного наследия, и провести мероприятие именно по упомянутым темам.