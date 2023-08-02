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Община Западного Азербайджана осудила обращение группы французских депутатов

Община Западного Азербайджана осудила обращение группы французских депутатов Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятое обращение группы французских депутатов.
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 09:58
Община Западного Азербайджана осудила обращение группы французских депутатов

Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятое обращение группы французских депутатов.

Об этом Report сообщили в Общине.

Было отмечено, что Община Западного Азербайджана резко осуждает предвзятое обращение группы французских депутатов, призывающее к вражде в отношении Азербайджана, что противоречит международному праву. Община расценивает это как явный показатель расизма, исламофобии и азербайджанофобии, царящих во французском обществе.

"Напоминаем французским депутатам, что заявленная ими политика "этнической чистки” совершена не Азербайджаном, который освободил свои земли от 30- летней армянской оккупации и в настоящее время полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахе армян, а Арменией, которая депортировала из Армении западных азербайджанцев, отрицая их право на возвращение, и десятилетиями державшая азербайджанские территории под оккупацией", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması bir qrup fransız deputatın qərəzli müraciətini qınayıb

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