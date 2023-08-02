Община Западного Азербайджана осудила обращение группы французских депутатов

Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятое обращение группы французских депутатов.

Община Западного Азербайджана резко осудила предвзятое обращение группы французских депутатов.

Об этом Report сообщили в Общине.

Было отмечено, что Община Западного Азербайджана резко осуждает предвзятое обращение группы французских депутатов, призывающее к вражде в отношении Азербайджана, что противоречит международному праву. Община расценивает это как явный показатель расизма, исламофобии и азербайджанофобии, царящих во французском обществе.

"Напоминаем французским депутатам, что заявленная ими политика "этнической чистки” совершена не Азербайджаном, который освободил свои земли от 30- летней армянской оккупации и в настоящее время полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахе армян, а Арменией, которая депортировала из Армении западных азербайджанцев, отрицая их право на возвращение, и десятилетиями державшая азербайджанские территории под оккупацией", - говорится в заявлении.