Обнародованы несогласованные вопросы в связи с правовым статусом Каспийского моря - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Есть некоторые сдвиги в переговорах по определению правового статуса Каспийского моря".

Об этом Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, 13 июля в столице Казахстана Астане состоится встреча министров иностранных дел прикаспийских стран.

Замминистра отметил, что эта встреча создает надежды в большем сближении позиций по оставшимся открытыми вопросам: "До этой встречи состоится встреча Рабочей группы по определению правового статуса Каспийского моря. В целом, встречи министров иностранных дел и Рабочей группы должны служить обеспечению встречи на уровне глав государств в Казахстане. Конечно, для этого следует провести подготовительные работы и эти работы проводятся. До сегодняшнего дня встречи в Баку и в Москве также служили этой цели. То есть, предпринимаются важные шаги, чтобы привести проект концепции в максимально готовый уровень. Думаю, что встреча министров ускорит эти шаги и создаст условия для достижения консенсуса между странами по открытым вопросам".

Х.Халафов заявил, что все встречи носят подготовительный характер к встрече президентов.

Замминистра обнародовал также несогласованные вопросы в связи с правовым статусом Каспийского моря: "Сюда входят различные вопросы. Открытыми остались вопросы по определению базисных линий, военной деятельности и сотрудничеству, вопросам судоходства, над которыми надо поработать".

Х.Халафов подчеркнул, что точная дата встречи глав государств прикаспийских стран пока не установлена: "Трудно сказать о точной дате встречи глав государств. Она может быть установлена в зависимости от уровня подготовительных процессов. Помимо этого, это надо согласовать на уровне президентов".