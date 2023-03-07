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Обнародована программа визита президента Латвии в Азербайджан

Обнародована программа визита президента Латвии в Азербайджан Обнародована программа визита президента Латвии Эгилса Левитса в Азербайджан.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 11:08
Обнародована программа визита президента Латвии в Азербайджан

Обнародована программа визита президента Латвии Эгилса Левитса в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Латвии, 8-9 марта президент Эгилс Левитс совершит официальный визит в Азербайджан, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и примет участие в открытии 10-го Бакинского глобального форума.

"Латвию и Азербайджан связывают крепкие двусторонние отношения уже почти 30 лет. Визит, который состоится по приглашению президента Азербайджана и организаторов Бакинского глобального форума, предоставит двум странам возможность обсудить актуальные вызовы региональной безопасности, а также возможности сотрудничества в энергетическом секторе с учетом общего прогресса в области возобновляемых источников энергии",- отметили в пресс-службе Эгилса Левитса.

В рамках визита президент Латвии также посетит Университет ADA, проведет встречи с бизнесменами, посетит выставки художников И. Круминаса и Р. Дегати, а также примет участие в открытии мемориальной доски, посвященной Язепу Медыньшу.

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Версия на азербайджанском языке Latviya Prezidentinin Azərbaycana səfər proqramı açıqlanıb
Версия на английском языке Program of Latvian president's visit to Azerbaijan unveiled

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