Обнародована программа визита президента Латвии в Азербайджан

Обнародована программа визита президента Латвии Эгилса Левитса в Азербайджан.

Обнародована программа визита президента Латвии Эгилса Левитса в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Латвии, 8-9 марта президент Эгилс Левитс совершит официальный визит в Азербайджан, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и примет участие в открытии 10-го Бакинского глобального форума.

"Латвию и Азербайджан связывают крепкие двусторонние отношения уже почти 30 лет. Визит, который состоится по приглашению президента Азербайджана и организаторов Бакинского глобального форума, предоставит двум странам возможность обсудить актуальные вызовы региональной безопасности, а также возможности сотрудничества в энергетическом секторе с учетом общего прогресса в области возобновляемых источников энергии",- отметили в пресс-службе Эгилса Левитса.

В рамках визита президент Латвии также посетит Университет ADA, проведет встречи с бизнесменами, посетит выставки художников И. Круминаса и Р. Дегати, а также примет участие в открытии мемориальной доски, посвященной Язепу Медыньшу.