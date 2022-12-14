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Объем проходящего через Азербайджан транзитного грузопотока увеличился более чем на 80%

Объем проходящего через Азербайджан транзитного грузопотока увеличился более чем на 80% Объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 14:57
Объем проходящего через Азербайджан транзитного грузопотока увеличился более чем на 80%

Объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе трехсторонней встречи с главами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе в городе Туркменбаши 14 декабря.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан, Турция и Туркменистан добились больших успехов в сфере транспорта и логистики: "Нашими странами реализовано множество проектов, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для сотрудничества в сфере транспортного сообщения.

Инвестиции, вложенные в эту сферу во всех трех странах, способствовали созданию передовой, современной инфраструктуры.

Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и осуществил на своей территории все крупные проекты, связанные с железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. В результате этого Азербайджан превратился в важную транзитную страну.

За первые 10 месяцев 2022 года объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года".

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Версия на английском языке President Aliyev: ‘Volume of total transit traffic passing through Azerbaijan has increased by more than 80 percent’ 
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycandan keçən ümumi tranzit daşımalarının həcmi 80 faizdən çox artıb"

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