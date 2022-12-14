Объем проходящего через Азербайджан транзитного грузопотока увеличился более чем на 80%

Объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов.

Объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе трехсторонней встречи с главами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе в городе Туркменбаши 14 декабря.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан, Турция и Туркменистан добились больших успехов в сфере транспорта и логистики: "Нашими странами реализовано множество проектов, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для сотрудничества в сфере транспортного сообщения.

Инвестиции, вложенные в эту сферу во всех трех странах, способствовали созданию передовой, современной инфраструктуры.

Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и осуществил на своей территории все крупные проекты, связанные с железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. В результате этого Азербайджан превратился в важную транзитную страну.

За первые 10 месяцев 2022 года объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года".