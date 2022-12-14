Объем проходящего через Азербайджан транзитного грузопотока увеличился более чем на 80%

Объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов.
Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе трехсторонней встречи с главами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе в городе Туркменбаши 14 декабря.
Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан, Турция и Туркменистан добились больших успехов в сфере транспорта и логистики: "Нашими странами реализовано множество проектов, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для сотрудничества в сфере транспортного сообщения.
Инвестиции, вложенные в эту сферу во всех трех странах, способствовали созданию передовой, современной инфраструктуры.
Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и осуществил на своей территории все крупные проекты, связанные с железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. В результате этого Азербайджан превратился в важную транзитную страну.
За первые 10 месяцев 2022 года объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года".