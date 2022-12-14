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Президент: Азербайджан, Турция и Туркменистан тесно связаны общими нравственными ценностями

Президент: Азербайджан, Турция и Туркменистан тесно связаны общими нравственными ценностями "Азербайджан, Турция и Туркменистан тесно связаны друг с другом этническими, религиозными и культурными корнями и общими нравственными ценностями. Мы по праву гордимся богатым историко-культурным наследием наших народов и их большим вкладом в человеческую
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 14:45
Президент: Азербайджан, Турция и Туркменистан тесно связаны общими нравственными ценностями

"Азербайджан, Турция и Туркменистан тесно связаны друг с другом этническими, религиозными и культурными корнями и общими нравственными ценностями. Мы по праву гордимся богатым историко-культурным наследием наших народов и их большим вкладом в человеческую цивилизацию."

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе в городе Туркменбаши 14 декабря.

Глава государства отметил, что политические отношения Азербайджана как с Турцией, так и с Туркменистаном, находятся на высоком уровне: "Шушинская декларация, подписанная с Турцией в прошлом году, вывела отношения между нашими странами на уровень стратегического союзничества. В 2017 году была подписана Декларация о стратегическом партнерствe между Азербайджаном и Туркменистаном. Наши страны оказывают взаимную поддержку и сотрудничают друг с другом в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, ОБСЕ и других структур. Наши взаимоотношения, базирующиеся на исторических узах, создают благоприятные условия для развития сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, транспортно-логистической и других областях".

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Версия на английском языке President: Azerbaijan, Turkiye, and Turkmenistan are closely bound to each other by shared moral values
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan bir-birinə ortaq mənəvi dəyərlərlə sıx bağlıdır"

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