Барак Обама направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю Вас и азербайджанский народ с 98-й годовщиной создания первого светского демократического государства в мире с большинством мусульманского населения. Также поздравляю Вас с наступающим знаменательным событием – 25-летием восстановления независимости Азербайджана.

За последние 25 лет Азербайджан добился больших успехов, в частности, как энергетический лидер, поддерживающий энергетическую диверсификацию и безопасность Европы. Мы высоко ценим сотрудничество с Азербайджаном в области безопасности, включая усилия в борьбе с терроризмом, и гордимся служением вместе с Азербайджаном в миссии "Решительная поддержка" НАТО в Афганистане. Мы готовы помогать Азербайджану по мере дальнейшего укрепления им безопасности, благополучия и свободы выражения для всех граждан. Мы также продолжим работать с Азербайджаном в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта для того, чтобы Ваша страна и ее соседи жили в условиях спокойствия и стабильности.

Народы Азербайджана и Соединенных Штатов имеют тесные связи. Мы желаем дальнейшего укрепления наших культурных, политических и экономических связей.

Господин президент, прошу Вас принять мои наилучшие пожелания по случаю Дня Республики".