Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Казахстана

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов вручил верительные грамоты президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Об этом Report cообщает со ссылкой на Kazinform.

Согласно информации, Н.Назарбаев также принял грамоты новых послов ООН, Израиля, Узбекистана и Тайланда. Встречая послов, Н.Назарбаев заявил, что это станет новой ступенью в их дипломатической карьере. Президент пожелал удачи новоназначенным послам.