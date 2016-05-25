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    Нурсултан Назарбаев направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

    Казахстан придает особое значение развитию взаимоотношений с братским Азербайджаном

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

    От чистого сердца поздравляю Вас с великим праздником Азербайджанской Республики – Днем Республики.

    Казахстан придает особое значение развитию взаимоотношений с братским Азербайджаном. Доказательством этому является расширение политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя государствами.

    Глубоко убежден, что взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами, основанное на дружбе и доверии, будет и далее развиваться во благо интересов наших народов.

    Пользуясь этой возможностью, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, успехов в Вашей деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания". 

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