Нурсултан Назарбаев направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От чистого сердца поздравляю Вас с великим праздником Азербайджанской Республики – Днем Республики.

Казахстан придает особое значение развитию взаимоотношений с братским Азербайджаном. Доказательством этому является расширение политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя государствами.

Глубоко убежден, что взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами, основанное на дружбе и доверии, будет и далее развиваться во благо интересов наших народов.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, успехов в Вашей деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания".