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НПО распространили заявление в связи с публикацией Верховного комиссара ООН об акции в Шуше

НПО распространили заявление в связи с публикацией Верховного комиссара ООН об акции в Шуше 27 декабря представители гражданского общества распространили заявление в связи с публикацией Верховного комиссара ООН по правам человека касательно проходящей на дороге Ханкенди-Лачын акции протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов на те
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 13:16
НПО распространили заявление в связи с публикацией Верховного комиссара ООН об акции в Шуше

27 декабря представители гражданского общества распространили заявление в связи с публикацией Верховного комиссара ООН по правам человека касательно проходящей на дороге Ханкенди-Лачын акции протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Мы, представители неправительственных организаций, выражаем сожаление в связи с публикацией 27 декабря в официальном твиттер-аккаунте Верховного комиссара ООН по правам человека в связи с мирной акцией протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов и экологического террора на территориях Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Хотя от Верховного комиссара ООН по правам человека ожидается более объективный, беспристрастный и справедливый подход, мнения, которыми организация делится через социальные сети, не только не отражают правду, но и бросают тень на миротворческую деятельность в регионе.

В связи с этим заявляем, что незаконная эксплуатация Арменией месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, а также возникшие в результате серьезные экологические осложнения вызывают беспокойство у представителей гражданского общества. По этой причине проводится мирная акция с целью привлечь внимание мировой общественности к незаконной эксплуатации наших месторождений полезных ископаемых.

В то же время мы хотим подчеркнуть, что из регулярных прямых трансляций по телеканалам, а также видеороликов, распространяемых в социальных сетях и прессе, очевидно, что упомянутая мирная акция никак не ограничивает движение транспортных средств в гуманитарных целях. Участниками акции ежедневно создаются условия для свободного проезда пассажирских транспортных средств, скорой медицинской помощи, а также транспортных средств Международного комитета Красного Креста по дороге Ханкенди - Лачын.

Как члены гражданского общества, подписавшие это заявление, мы призываем Верховного комиссара ООН по правам человека воздержаться от публикации предвзятой информации, не отражающей правду, и поддержать восстановление мира в регионе, а также инициировать укрепление взаимного доверия".

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Версия на английском языке NGOs issue statement on information of UN High Commissioner regarding protest in Shusha
Версия на азербайджанском языке QHT-lər BMT Ali Komissarlığının Şuşadakı aksiya ilə bağlı məlumatına dair bəyanat yayıb

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