Новруз Мамедов: В соответствующих структурах Евросоюза уже готовы заявления в связи с выборами в Азербайджане

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Как стало нам известно из близких и дружественных кругов, в соответствующих структурах Европейского союза уже готовы тексты заявления в связи с выборами в Азербайджане, которые пройдут 1 ноября. Осталось только внести маленькие дополнения и поставить дату".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов.