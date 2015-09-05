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    Новруз Мамедов: В соответствующих структурах Евросоюза уже готовы заявления в связи с выборами в Азербайджане

    Осталось только внести маленькие дополнения и поставить дату

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ "Как стало нам известно из близких и дружественных кругов, в соответствующих структурах Европейского союза уже готовы тексты заявления в связи с выборами в Азербайджане, которые пройдут 1 ноября. Осталось только внести маленькие дополнения и поставить дату". 

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов

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