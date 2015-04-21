​Новруз Мамедов: Европейские страны смотрят на судьбу погибших в Средиземном море тысяч африканцев как на ежедневное событие

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Некоторые европейские страны, проявляющие "заботу" по отношению к правам человека, смотрят на судьбу тысяч африканцев, погибших в Средиземном море с мечтой о Европе, как на ежедневное событие".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Тwitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов.

"Средиземное море превратилось в большое кладбище. Было бы логичней назвать это море "Мертвым морем, где умирают люди". Во время распада колониальной системы европейские страны распахнули двери перед африканцами и азиатами, что являлось показателем геополитической любви", - написал Н.Мамедов.

Отметим, что согласно информации ООН, 19 апреля во время крушения корабля на берегах Италии в Средиземном море погибли 800 мигрантов. В целом удалось спасти лишь около 30-ти пассажиров.