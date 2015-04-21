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    ​Новруз Мамедов: Европейские страны смотрят на судьбу погибших в Средиземном море тысяч африканцев как на ежедневное событие

    Средиземное море уже превратилось в большое кладбище

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Некоторые европейские страны, проявляющие "заботу" по отношению к правам человека, смотрят на судьбу тысяч африканцев, погибших в Средиземном море с мечтой о Европе, как на ежедневное событие".

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Тwitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов.

    "Средиземное море превратилось в большое кладбище. Было бы логичней назвать это море "Мертвым морем, где умирают люди". Во время распада колониальной системы европейские страны распахнули двери перед африканцами и азиатами, что являлось показателем геополитической любви", - написал Н.Мамедов.

    Отметим, что согласно информации ООН, 19 апреля во время крушения корабля на берегах Италии в Средиземном море погибли 800 мигрантов. В целом удалось спасти лишь около 30-ти пассажиров. 

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