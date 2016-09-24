Новоназначенный посол Румынии прибыл в Азербайджан

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Румынии в Азербайджане Дан Янку (Dan Iancu) прибыл в Баку. Как сообщает Report, Д. Янку сможет приступить к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Напомним, что кандидатура Дана Янку была утверждена парламентом Румынии в начале июня.

Отметим, что 20 мая президент Румынии Клаус Йоханнис подписал распоряжение об отзыве румынского посла в Азербайджане Даниэля Кристиана Чобану. Д.К.Чобану работал руководителем дипломатической миссии Румынии в Баку с 2011 года.