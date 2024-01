Нигяр Арпадараи назначена Лидером высокого уровня ООН по климату на COP29 в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство экологии и природных ресурсов.

Нигяр Арпадараи - депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана с 2020 года. Она была избрана в парламент после 15 лет работы в международных организациях, в сфере спорта и телекоммуникаций.

Она состоит в двух парламентских комитетах – Комитете по международным отношениям и межпарламентским связям и Комитете по проблемам семьи, женщин и детей. Н.Арпадараи также является председателем рабочей группы по азербайджано-португальским межпарламентским связям в парламенте Азербайджана.

До того, как она стала депутатом парламента, Н.Арпадараи руководила департаментом маркетинга и коммуникаций Гран-при Азербайджана Формулы-1 с момента его основания в 2016 году. Также она была официальным представителем Гран-при Азербайджана.

Н.Арпадараи является председателем наблюдательного совета Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA). Получила степень бакалавра права и степень магистра международных отношений в Бакинском государственном университете.