Незаконный визит Пекресс в Карабах - политическая авантюра

Несколько дней назад основной кандидат в президенты Франции Валери Пекресс в сопровождении нескольких депутатов незаконно посетила Ханкенди. Французская делегация посетила представительство Франкофонии в Ханкенди, на здании организации был вывешен так наз

Несколько дней назад основной кандидат в президенты Франции Валери Пекресс в сопровождении нескольких французских депутатов незаконно посетила Ханкенди. Французская делегация посетила т.н. "представительство "Франкофонии"" в Ханкенди, на здании организации был вывешен так называемый "флаг" сепаратистов в Карабахе.

Как сообщает Report, профессор Сабир Мамедли расценивает это как переступание "красной черты".

"Во-первых, миротворцы не контролируют проезд на этой территории и не ведут себя в соответствии с мандатом. Во-вторых, незаконный визит г-жи Пекресс, в том числе вывешивание так называемого "флага" сепаратистов на здании т.н. представительства "Франкофонии” является политической авантюрой. Министерство иностранных дел Азербайджана направило Франции соответствующую ноту. Очевидно, что необходимы более жесткие и продолжительные меры, в том числе усиление контроля", - сказал он.

С.Мамедли напомнил, что Пекресс всегда была привержена проярмянской позиции. “Аналогично ведет себя большинство французских политиков. Потому что армянская диаспора имеет на них возможности влияния. Неуважение Пекресс к территориальной целостности государства, пренебрежительное отношение к резолюциям и требованиям международного права свидетельствует о том, что она недальновидный политик. Разумеется, умный, прозорливый политик не поступит таким образом. Это удар по нынешнему президенту Эммануэлю Макрону. Весьма вероятно, что Макрон учтет это в своей предстоящей политической деятельности. Полагаю, если не глава государства, то представители французского правительства выразят недовольство Еревану по этому вопросу”, - считает политолог.

По его словам, руководство Кремля понимает, что Пекресс является реальным конкурентом Макрону: “Как известно, нынешние отношения Москвы и Парижа отнюдь не безоблачны. Миротворцы попустительствовали незаконной поездке Пекресс. С другой стороны, возникает неприятная ситуация для Азербайджана, поскольку создаются предпосылки для незаконных поездок через Лачинский коридор. Сейчас мы должны поднять перед Россией вопрос о совместном контроле над Лачинским коридором"

Профессор, политолог Габиль Гусейнли отметил Report, что действия французских политиков не соответствуют международному праву: “Мы подали ноту Франции, решительно осудив подобные деяния. В то же время мы внесли в “черный список" имена Пекресс и членов сопровождавшей ее в этой поездке французской делегации. Франция демонстрирует приверженность политике двойных стандартов. В то время как многие международные организации, членом которых является и Франция, в том числе ООН, Совет Европы, признают территориальную целостность Азербайджана, Пекресс совершает незаконный визит, руководствуясь одной ей известной логике! С другой стороны, бездействие миротворцев вызывает серьезное возмущение. Они превратили Лачинский коридор, можно сказать, в проходной двор".

Профессор не исключает, что в будущем в отношениях Баку и Парижа возникнут определенные противоречия: “На мой взгляд, необходимо начать ограничение торговых связей с Францией. Это должно осуществляться как на уровне государства, так и на уровне рядовых граждан”.