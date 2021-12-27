О нас
Report Georgia
Аудио новости

Незаконный визит Пекресс в Карабах - политическая авантюра

Незаконный визит Пекресс в Карабах - политическая авантюра Несколько дней назад основной кандидат в президенты Франции Валери Пекресс в сопровождении нескольких депутатов незаконно посетила Ханкенди. Французская делегация посетила представительство Франкофонии в Ханкенди, на здании организации был вывешен так наз
Внешняя политика
27 декабря 2021 г. 18:25
Незаконный визит Пекресс в Карабах - политическая авантюра

Несколько дней назад основной кандидат в президенты Франции Валери Пекресс в сопровождении нескольких французских депутатов незаконно посетила Ханкенди. Французская делегация посетила т.н. "представительство "Франкофонии"" в Ханкенди, на здании организации был вывешен так называемый "флаг" сепаратистов в Карабахе.

Как сообщает Report, профессор Сабир Мамедли расценивает это как переступание "красной черты".

"Во-первых, миротворцы не контролируют проезд на этой территории и не ведут себя в соответствии с мандатом. Во-вторых, незаконный визит г-жи Пекресс, в том числе вывешивание так называемого "флага" сепаратистов на здании т.н. представительства "Франкофонии” является политической авантюрой. Министерство иностранных дел Азербайджана направило Франции соответствующую ноту. Очевидно, что необходимы более жесткие и продолжительные меры, в том числе усиление контроля", - сказал он.

С.Мамедли напомнил, что Пекресс всегда была привержена проярмянской позиции. “Аналогично ведет себя большинство французских политиков. Потому что армянская диаспора имеет на них возможности влияния. Неуважение Пекресс к территориальной целостности государства, пренебрежительное отношение к резолюциям и требованиям международного права свидетельствует о том, что она недальновидный политик. Разумеется, умный, прозорливый политик не поступит таким образом. Это удар по нынешнему президенту Эммануэлю Макрону. Весьма вероятно, что Макрон учтет это в своей предстоящей политической деятельности. Полагаю, если не глава государства, то представители французского правительства выразят недовольство Еревану по этому вопросу”, - считает политолог.

По его словам, руководство Кремля понимает, что Пекресс является реальным конкурентом Макрону: “Как известно, нынешние отношения Москвы и Парижа отнюдь не безоблачны. Миротворцы попустительствовали незаконной поездке Пекресс. С другой стороны, возникает неприятная ситуация для Азербайджана, поскольку создаются предпосылки для незаконных поездок через Лачинский коридор. Сейчас мы должны поднять перед Россией вопрос о совместном контроле над Лачинским коридором"

Профессор, политолог Габиль Гусейнли отметил Report, что действия французских политиков не соответствуют международному праву: “Мы подали ноту Франции, решительно осудив подобные деяния. В то же время мы внесли в “черный список" имена Пекресс и членов сопровождавшей ее в этой поездке французской делегации. Франция демонстрирует приверженность политике двойных стандартов. В то время как многие международные организации, членом которых является и Франция, в том числе ООН, Совет Европы, признают территориальную целостность Азербайджана, Пекресс совершает незаконный визит, руководствуясь одной ей известной логике! С другой стороны, бездействие миротворцев вызывает серьезное возмущение. Они превратили Лачинский коридор, можно сказать, в проходной двор".

Профессор не исключает, что в будущем в отношениях Баку и Парижа возникнут определенные противоречия: “На мой взгляд, необходимо начать ограничение торговых связей с Францией. Это должно осуществляться как на уровне государства, так и на уровне рядовых граждан”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке "Hoisting French flag over Francophonie office in Khankandi political adventure"
Версия на азербайджанском языке "Xankəndidə Frankofoniya "nümayəndəliyi”nin üzərində Fransa bayrağının asılması siyasi avantüradır"

Самое важное

ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
24 декабря 2021 г. 20:01
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
24 декабря 2021 г. 19:52
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
24 декабря 2021 г. 16:26
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате 3+3 всегда остается открытой
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой
24 декабря 2021 г. 16:19
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
24 декабря 2021 г. 16:12
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря 2021 г. 15:35
Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца 
Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца 
24 декабря 2021 г. 09:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi