 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародовано число виз, выданных посольством Италии азербайджанским студентам с начала года

    Посольство выдало в два раза больше студенческих виз, чем в прошлом году

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ С начала этого года посольство Италии выдало 331 студенческую визу студентам из Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в посольстве Италии в Азербайджане.

    Согласно информации, это в два раза больше, чем за весь прошлый год: "Это еще раз подтверждает, что Италия является направлением номер один в Европейском Союзе для студентов из Азербайджана".

    Напомним, ранее посольство Италии в Азербайджане распространило заявление в связи с информацией о том, что студентам, желающим учиться в этой стране, не выдается виза. В нем отмечалось, что со студентами, у которых в порядке все документы, свяжутся из консульского отдела.

    Однако, 20 сентября группа из  нескольких десятков студентов  обратилась с жалобой в МИД Азербайджана, требуя рассмотреть их проблему с визами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi