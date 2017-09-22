Обнародовано число виз, выданных посольством Италии азербайджанским студентам с начала года

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ С начала этого года посольство Италии выдало 331 студенческую визу студентам из Азербайджана.

Об этом Report сообщили в посольстве Италии в Азербайджане.

Согласно информации, это в два раза больше, чем за весь прошлый год: "Это еще раз подтверждает, что Италия является направлением номер один в Европейском Союзе для студентов из Азербайджана".

Напомним, ранее посольство Италии в Азербайджане распространило заявление в связи с информацией о том, что студентам, желающим учиться в этой стране, не выдается виза. В нем отмечалось, что со студентами, у которых в порядке все документы, свяжутся из консульского отдела.

Однако, 20 сентября группа из нескольких десятков студентов обратилась с жалобой в МИД Азербайджана, требуя рассмотреть их проблему с визами.