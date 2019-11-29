Сержан Абдыкаримов: Нурсултан Назарбаев заложил основы стратегического партнерства Казахстана и Азербайджана

Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает наращивать и углублять сотрудничество с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов на Дне Первого президента республики.

"Азербайджан и Казахстан связывают многовековые узы дружбы, у нас общая религия, язык, культура. Между нашими странами налажено стратегическое партнерство, основы которого были заложены общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", - заявил С.Абдыкаримов.

По его словам, нынешний президент Касым-Жомарт Токаев продолжает линию многовекторной политики, наращивая и углубляя сотрудничество с Азербайджаном.

"С каждым годом расширяется сотрудничество в политической, торгово-экономической, транспортно-логической, сельскохозяйственной сферах", - отметил казахстанский посол.

С.Абдыкаримов напомнил, что День Первого президента празднуется в Казахстане с 2012 года.

Он указал, что народ Казахстана таким образом выражает свою благодарность Нурсултану Назарбаева, так как он является отцом-основателем страны и нации.

"Масштабные политико-экономические реформы, проводимые Нурсултаном Назарбаевым, вывели страну на орбиту стабильности и прогресса", - сказал посол.

Дипломат отметил, что благодаря преобразованиям Казахстан стал активным политическим игроком регионального масштаба, но и в целом мирового.

"Сегодня Казахстан превратился в хаб мирового значения. Напомню также, что Нурсултан Назарбаев известен во всем мире, как инициатор ЕАЭС и Тюркского совета. Он стоял у истоков таких организаций, как ШОС, СНГ и ряда других организаций. Казахстан сегодня лидер глобального движения за безъядерный мир. Республика также стала беспристрастным посредником в сирийском конфликте", - сказал С.Абдыкаримов.