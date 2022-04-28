НАТО: Мы поддерживаем нормализацию азербайджано-армянских отношений

НАТО поддерживает нормализацию азербайджано-армянских отношений.

НАТО поддерживает нормализацию азербайджано-армянских отношений.

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в ходе встречи с главой МИД Джейхуном Байрамовым,

Стороны обменялись мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан продолжает партнерство с НАТО на основе взаимных интересов и равноправия, сославшись, в частности, на опыт участия нашей страны в миротворческих операциях Альянса.

Министр проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе, в частности о предпринятых шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подготовке мирного соглашения, делимитации границы и открытию всех коммуникаций.

Спецпосланник Хавьер Коломина подчеркнул, что НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.