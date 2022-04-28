НАТО: Мы поддерживаем нормализацию азербайджано-армянских отношений

НАТО поддерживает нормализацию азербайджано-армянских отношений.
Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в ходе встречи с главой МИД Джейхуном Байрамовым,
Стороны обменялись мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО.
Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан продолжает партнерство с НАТО на основе взаимных интересов и равноправия, сославшись, в частности, на опыт участия нашей страны в миротворческих операциях Альянса.
Министр проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе, в частности о предпринятых шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подготовке мирного соглашения, делимитации границы и открытию всех коммуникаций.
Спецпосланник Хавьер Коломина подчеркнул, что НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.