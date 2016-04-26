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    Насир Абдулазиз Аль-Насер: Принята Бакинская декларация Глобального форума

    Группа достигла консенсуса, в результате чего Бакинская декларация была принята

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Принята Бакинская декларация VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН

    Как сообщает Report, об этом заявил верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер на заседании Совещания высокого уровня Группы друзей UNAOC (Альянса цивилизаций ООН) в Баку.

    Он отметил, что группа достигла консенсуса, в результате чего Бакинская декларация была принята.

    Напомним, ранее министерство иностранных дел Армении распространило заявление, в котором отказалась принять участие в VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Баку, отметив, что в результате стороны не смогут достичь консенсуса и  декларация форума принята не будет. 

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