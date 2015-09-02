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    Сессия ПА ОБСЕ впервые пройдет в Монголии

    Сессия Ассамблеи состоится 15-18 сентября в Улан-Баторе

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ впервые пройдет в Монголии. Как сообщает Report со ссылкой на ПА ОБСЕ, сессия Ассамблеи состоится 15-18 сентября в столице Монголии Улан-Баторе. 

    Основной темой сессии станет "Решение проблем безопасности для региона ОБСЕ и за его пределами: роль парламентариев в укреплении регионального сотрудничества". В общей сложности в мероприятии планируют принять участие представители 57 стран-членов ОБСЕ. 

    В ходе сессии планируется также провести круглый стол, посвященный региону Центральной Азии. 

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