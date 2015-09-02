Сессия ПА ОБСЕ впервые пройдет в Монголии

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ впервые пройдет в Монголии. Как сообщает Report со ссылкой на ПА ОБСЕ, сессия Ассамблеи состоится 15-18 сентября в столице Монголии Улан-Баторе.

Основной темой сессии станет "Решение проблем безопасности для региона ОБСЕ и за его пределами: роль парламентариев в укреплении регионального сотрудничества". В общей сложности в мероприятии планируют принять участие представители 57 стран-членов ОБСЕ.

В ходе сессии планируется также провести круглый стол, посвященный региону Центральной Азии.