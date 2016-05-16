Начался визит премьер-министр Азербайджана в Грузию

Tbilisi. 16 may. REPORT.AZ/ Начался визит премьер-министр Азербайджана Артура Раси-заде в Грузию.

Как сообщает Report, 16 мая в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели делегацию во главе с Артуром Раси-заде всетрили заместитель премьер-министра Грузии, министр энергетики Каха Каладзе и другие официальные лица.

Целью визита является участие на мероприятиях, посвященных 20-летию энергетического коридора "Восток-Запад", которые пройдут в Тбилиси.

В рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч А.Раси-заде с государственными и правительственными руководителями Грузии.