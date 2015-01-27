На строительство Центра Гейдара Алиева в Израиле муниципалитет города Акко выделил 1,5 млн. долларов

"Я на стороне азербайджанского народа"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "20% населения израильского города Акко составляют переехавшие из Азербайджана люди. В нашем городе живут как евреи, так и мусульмане и христиане".

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью журналистам прибывающий с визитом в Азербайджане мэр города Акко Шимон Ланкри.

По его словам, в настоящее время в городе продолжается строительство Центра Гейдара Алиева: "Первый этаж центра уже построен. Он сыграет роль моста между Израилем и Азербайджаном, укрепит связи между нашими странами".

Шимон Ланкри отметил, что строительство первого этажа центра завершилось в июне прошлого года. На строительство муниципалитетом города Акко выделено 1,5 млн. долларов.

Мэр добавил, что по его инициативе в городе также действует танцевальная группа "Кавказ".

Шимон Ланкри выразил отношение к выдвижению некоторыми группировками в израильском парламенте (Кнессете) заявлений о так называемом "геноциде армян": "Как мэр города я занимаюсь этими вопросами. Хотя в израильском Кнессете и выдвигаются подобные инициативы, я знаю кто такие армяне, а кто такие азербайджанцы. Я на стороне азербайджанского народа".