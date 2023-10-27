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На сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы пресечена провокация армян

На сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы пресечена провокация армян На 45-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы была пресечена провокация армян.
Внешняя политика
27 октября 2023 г. 17:28
На сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы пресечена провокация армян

На 45-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы пресечена провокация армян.

Как сообщает местное бюро Report, соответствующей информацией на своей странице в соцсети поделился глава азербайджанской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, заместитель председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

"Сессия в Страсбурге, на которой азербайджанская делегация присутствовала в полном составе, была плодотворной. Несмотря на усилия армян и покровительствующих им сил, в последний день сессии из "Заявления о гуманитарной ситуации в Карабахе и прилегающих городах, а также регионах", внесенном в повестку дня сессии в последний момент, были исключены такие пункты, как "Нагорный Карабах", "Этническая чистка", "Защита культурного и религиозного наследия армян" и др.

Заявление не полностью удовлетворяет нас. Наша позиция заключается в том, что в целом этот вопрос является внутренним делом Азербайджана и не должен выноситься на обсуждение. По настоянию нашей делегации из "Отчета о местных выборах в столице Армении Ереване" были исключены не относящиеся к делу пункты ("Нагорный Карабах", "Рубен Варданян - бывший государственный министр Нагорного Карабаха" и др.). Обсуждения показали, что местные и региональные элиты Европы уже приняли новые реалии, и игнорировать эти реалии, созданные президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, уже не получится", - говорится в информации.

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